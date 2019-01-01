Родительский комитет посоветовал школьникам кнопочные девайсы вместо смартфонов

ВЦИОМ провел опрос среди россиян о запрете использования мобильных телефонов учениками в школах. Более половины опрошенных поддержали эту идею, многих из них допускают, что такая мера благоприятно скажется на учебном процессе. Однако отмечается, что доля россиян, согласных с необходимостью запретить школьникам пользоваться телефонами, сократилась.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что телефон не должен находится у школьников в руках во время уроков.

«Многие родители против того, чтобы дети пользовались мобильными телефонами во время уроков, потому что они мешают не только другим, но и сами не могут нормально учиться и воспринимать информацию. Я считаю, что на уроке телефону не место, но в школу ребенок может приходить с телефоном, а перед началом урока отключать звук и класть его около стола учителя. Можно установить специальный контейнер, куда все дети будут складывать телефоны до начала урока и забирать на перемене» - отметила она.

Она также заявила, что именно родители ответственны за сохранность гаджетов своих детей.