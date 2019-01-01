Родительский комитет посоветовал школьникам кнопочные девайсы вместо смартфонов
Председатель Национального родительского комитета рассказала НСН, как отучить школьников от использования телефонов на уроках.
ВЦИОМ провел опрос среди россиян о запрете использования мобильных телефонов учениками в школах. Более половины опрошенных поддержали эту идею, многих из них допускают, что такая мера благоприятно скажется на учебном процессе. Однако отмечается, что доля россиян, согласных с необходимостью запретить школьникам пользоваться телефонами, сократилась.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что телефон не должен находится у школьников в руках во время уроков.
«Многие родители против того, чтобы дети пользовались мобильными телефонами во время уроков, потому что они мешают не только другим, но и сами не могут нормально учиться и воспринимать информацию. Я считаю, что на уроке телефону не место, но в школу ребенок может приходить с телефоном, а перед началом урока отключать звук и класть его около стола учителя. Можно установить специальный контейнер, куда все дети будут складывать телефоны до начала урока и забирать на перемене» - отметила она.
Она также заявила, что именно родители ответственны за сохранность гаджетов своих детей.
С учителя эту ответственность нужно снять заранее, учитель не отвечает за сохранность мобильного телефона. И многие родители, которые сомневаются в сохранности гаджетов, могут покупать более простые, недорогие модели или кнопочные телефоны. Дети не будут друг перед другом этими телефонами хвастаться, при этом телефон будет нести свою функцию связи.
Ранее Ирина Волынец поддержала идею Минпросвещения о введении уроков грамотного воспитания для родителей.
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