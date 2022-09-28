Выдача загранпаспортов в РФ при мобилизации не будет ограничена

Выдача заграничных паспортов в России в связи с объявлением частичной мобилизации не будет ограничена. Об этом говорится в комментарии на портале правительства «Объясняем.рф», открытого в связи с этим процессом.

В месте с тем, уточняется, что в выдаче загранпаспортов будет отказано тем гражданам РФ, которые уже призваны на военную службу по мобилизации, либо получил соответствующую повестку.

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С отказом в выдаче «загранника» гражданину обязаны предоставить уведомление с обоснованием такого решения, сроком его действия и данных органа госвласти, ограничившего право на выезд. Ранее министерство обороны заверило, что частичная мобилизация не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение россиян.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», артисты, которые не имеют брони, либо отсрочки по состоянию здоровья, также подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ПризывМобилизацияЗагранпаспорт
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