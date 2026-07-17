ФОМ: рейтинг одобрения работы Путина снизился до 66%

Работа президента Владимира Путина получает положительную оценку у 66% россиян, следует из результатов социологического опроса фонда Общественное мнение (ФОМ). За последнюю неделю этот показатель опустился на 5 п.п., пишет «Коммерсант».

Уровень доверия главе государства также претерпел спад и составил 67%, что на 2 п.п. меньше показателя предыдущей недели. Аналогичная динамика наблюдалась в отношении исполнительной власти, где рейтинг одобрения правительства упал до 41%, а премьер-министра Михаила Мишустина до 49%.

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Среди ключевых событий минувшей недели респонденты чаще всего выделяли тему специальной военной операции, которую назвали 32% опрошенных. При этом 14% участников опроса отдельно отметили удары по территории России. На втором месте по значимости для граждан оказалась ситуация на внутреннем топливном рынке, набравшая 19% голосов.

Социологи также представили актуальный рейтинг поддержки парламентских партий. Лидирует «Единая Россия» с показателем 36%, за ней следуют КПРФ с 11% и ЛДПР с 9%. Поддержка партии «Новые люди» осталась на уровне 7%, а рейтинг «Справедливой России» вырос на 1 п.п. и достиг 4%.

Согласно опросу ВЦИОМ, который проводился в начале мая, показатель одобрения деятельности Путина составлял 66,8%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
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