ФОМ: рейтинг одобрения работы Путина снизился до 66%

Среди ключевых событий минувшей недели респонденты чаще всего выделяли тему специальной военной операции, которую назвали 32% опрошенных. При этом 14% участников опроса отдельно отметили удары по территории России. На втором месте по значимости для граждан оказалась ситуация на внутреннем топливном рынке, набравшая 19% голосов.

Социологи также представили актуальный рейтинг поддержки парламентских партий. Лидирует «Единая Россия» с показателем 36%, за ней следуют КПРФ с 11% и ЛДПР с 9%. Поддержка партии «Новые люди» осталась на уровне 7%, а рейтинг «Справедливой России» вырос на 1 п.п. и достиг 4%.

Согласно опросу ВЦИОМ, который проводился в начале мая, показатель одобрения деятельности Путина составлял 66,8%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

