Трамп изъвил желание укреплять отношения США и Грузии
Президент США Дональд Трамп заявил о желании укреплять отношения Вашингтона и Тбилиси. Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, на это американский лидер указал в письме премьер-министру республики Ираклию Кобахидзе.
В ответ на поздравление, которое грузинский политик направил по случаю 250-летия независимости США, глава Белого дома написал, что Соединённые Штаты и Грузия смогут добиться значительного прогресса «благодаря совместной работой для поддержки суверенитета, безопасности и продолжительного благополучия».
«С нетерпением жду укрепления нашего сотрудничества, чтобы вместе двигаться в сторону к более безопасному, процветающему и мирному будущему», - говорится в письме Трампа.
Также американский лидер подчеркнул, что ценит дружбу с теми партнёрами, которые разделяют общие идеалы с США.
Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил «Радиоточке НСН», что Грузия не откажется от транспортного сообщения с Россией по приказу Евросоюза, как и не поддержит санкции.
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