Развожаев сообщил об ухудшении ситуации со светом в Севастополе
Ситуация с электроснабжением в Севастополе усложнилась из-за введения системным оператором дополнительных ограничений мощности для балансировки энергосистемы всего полуострова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале на платформе «Макс».
По словам главы города-региона, точные графики отключений в настоящее время отсутствуют. От режима подачи электричества на 2два часа с последующим отключением на шесть часов пришлось временно отказаться из-за критической нехватки мощности. В первую очередь энергия направляется в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты.
Губернатор также разъяснил, почему в некоторых соседних домах может гореть свет. Это не означает, что их забыли отключить, скорее всего такие здания находятся на одной линии электропередач с критически важными объектами, которые запрещено обесточивать.
Специалисты компании Севастопольэнерго вручную переключают сети, чтобы максимально справедливо распределить имеющиеся лимиты между всеми районами, пояснил Развозжаев. Власти планируют к вечеру стабилизировать систему и вернуться к ориентировочному режиму два через шесть, однако точное время может сдвигаться в зависимости от фактической нагрузки на сеть.
График веерных отключений электроэнергии ввели в Севастополе 14 июля и-за атак украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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