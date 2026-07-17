Развожаев сообщил об ухудшении ситуации со светом в Севастополе

Ситуация с электроснабжением в Севастополе усложнилась из-за введения системным оператором дополнительных ограничений мощности для балансировки энергосистемы всего полуострова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале на платформе «Макс».

По словам главы города-региона, точные графики отключений в настоящее время отсутствуют. От режима подачи электричества на 2два часа с последующим отключением на шесть часов пришлось временно отказаться из-за критической нехватки мощности. В первую очередь энергия направляется в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты.