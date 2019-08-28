В РЖД оценили внедрение беспилотных технологий
Цифровая трансформация и технологии будущего стали главными темами первого дня Деловой программы Международного железнодорожного салона PRO//Движение. Объявлено, в частности, об историческом для Российских железных дорог дне – освоении беспилотной технологии.
Перед началом сессии заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров совершили тестовую поездку на первом российском беспилотном электропоезде «Ласточка».
«Сегодня исторический день для Российских железных дорог - мы вплотную подошли к беспилотной технологии. Хочу сказать спасибо всем разработчикам: мы здесь применяем только российские системы. Более того, могу сказать, что мы опережаем наших зарубежных коллег на год. ОАО «РЖД» стремится к внедрению технологии беспилотного вождения, прежде всего, потому что это обеспечит повышенный уровень безопасности и надежности перевозок, особенно пассажиров», – сказал Олег Белозёров.
В руководстве компании подчеркнули, что железнодорожный транспорт всегда отличался надежностью, высокую планку в обеспечении безопасности планируется поддерживать и в беспилотных моделях. На встрече отметили, что цифровизация – уже не цель, а рабочий инструмент. Директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин рассказал, как цифровая трансформация повлияет на пассажирские перевозки.
«С точки зрения нашей работы с пассажирами цифровая трансформация, цифровизация дает совершенно новые возможности. Это и мультимодальность, это возможность единого билета, это и возможность заказывать поездку быстрее, чем традиционными способами», - отметил он.
В РЖД уточнили, что активно идет оснащение специальной аппаратурой подвижного состава, станций и объектов. В ближайший год предстоит проведение серии испытаний по отработке технологии движения в автоматическом режиме под контролем машинистов.
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