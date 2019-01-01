Освежитель в неисправном туалете не поможет. В Госдуме об эксперименте в РЖД

В России запустили эксперимент с ароматизацией вагонов в пассажирских поездах. Приятные запахи в течение двух месяцев будут распылять в некоторых вагонах поезда № 747/748 «Невский экспресс» и собирать мнения пассажиров. По итогам эксперимента будет принято решение о целесообразности ароматизации вагонов в поездах дальнего следования. Для улучшения запахов коридорных зон вагонов был выбран «аромат с цитрусовыми нотами», для туалетов — «легкие ароматы чистоты и свежести», сообщила «Федеральная пассажирская компания».

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в эфире НСН высказался не против установки освежителя воздуха, но отметил, что гораздо важнее в вагоне наличие исправного кондиционера.

«Пусть устанавливают, конечно. Но нужно еще посмотреть, работает ли кондиционер в тех вагонах, где он предусмотрен. В любом случае, сейчас идет конкуренция различных видов транспорта, воздушного, автомобильного, железнодорожного, это связано со временем проезда, ценой, есть и другие факторы. Вопрос всегда стоит о качестве обслуживания, люди голосуют рублем, когда выбирают поезд, самолет или машину. Бывают и аллергики, которым такие запахи могут быть неприятны, я думаю, что РЖД как раз хочет выяснить пожелания и учесть их. Это на то и эксперимент, а не тотальное использование», - сообщил он.