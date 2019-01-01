Освежитель в неисправном туалете не поможет. В Госдуме об эксперименте в РЖД
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству в эфире НСН прокомментировал предложение по ароматизации пассажирских вагонов.
В России запустили эксперимент с ароматизацией вагонов в пассажирских поездах. Приятные запахи в течение двух месяцев будут распылять в некоторых вагонах поезда № 747/748 «Невский экспресс» и собирать мнения пассажиров. По итогам эксперимента будет принято решение о целесообразности ароматизации вагонов в поездах дальнего следования. Для улучшения запахов коридорных зон вагонов был выбран «аромат с цитрусовыми нотами», для туалетов — «легкие ароматы чистоты и свежести», сообщила «Федеральная пассажирская компания».
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в эфире НСН высказался не против установки освежителя воздуха, но отметил, что гораздо важнее в вагоне наличие исправного кондиционера.
«Пусть устанавливают, конечно. Но нужно еще посмотреть, работает ли кондиционер в тех вагонах, где он предусмотрен. В любом случае, сейчас идет конкуренция различных видов транспорта, воздушного, автомобильного, железнодорожного, это связано со временем проезда, ценой, есть и другие факторы. Вопрос всегда стоит о качестве обслуживания, люди голосуют рублем, когда выбирают поезд, самолет или машину. Бывают и аллергики, которым такие запахи могут быть неприятны, я думаю, что РЖД как раз хочет выяснить пожелания и учесть их. Это на то и эксперимент, а не тотальное использование», - сообщил он.
Собеседник НСН обратил внимание на необходимость повышения культуры населения. По его мнению, человек должен следить за собственной чистотой и опрятностью сам. С другой стороны, эксперт признал необходимость перевозчика обеспечить пассажиров комфортными условиями в условиях жаркой погоды.
«Помимо запахов, надо обращать внимание на работу контрольных органов – чтобы в туалетах не пахло, не было грязи, в бойлерах, где кипит вода, не было микробов. Тут надо бороться с культурой, чтобы человек содержал себя в чистоте и осознавал, что он может причинять неудобства другим пассажирам. Ну и второе, чтобы были нормальные условия. Сейчас далеко не во всех поездах есть душевые комнаты, а жарко, лето, не везде работают кондиционеры. Первая причина – это погодные условия и состояние вагона. Если удастся это побороть, то и освежители не нужны будут», - уточнил он.
В апреле в РЖД презентовали новый купе-вагон. Сообщается, что в его кухонных зонах появятся, в том числе, микроволновка и холодильник. Также новый вагон будет оборудован душем и сейфом. Однако и цена билета в такой вагон будет существенно выше. По словам экспертов, более высокая стоимость абсолютно оправдана.
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