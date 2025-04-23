РЖД внедрят ИИ для прогнозирования продаж билетов и составления тарифов

РЖД («Российские железные дороги») внедрят искусственный интеллект для прогнозирования продаж билетов и составления тарифов, сообщила замдиректора Научного центра «Экспресс» АО «ВНИИЖТ» («дочка» РЖД) Елена Мартынова, передает РИА Новости.

Она отметила, что сотрудники перевозчиков ежедневно обрабатывают тысячи показателей для того, чтобы оценить текущую ситуацию, спрогнозировать тренды и установить релевантную стоимость проезда.

В РЖД временно отказались от запуска роботов-носильщиков

По ее словам, ежедневно отправляются сотни составов, и для каждого поезда или группы поездов необходимо предусмотреть свой тариф.

Ранее в РЖД сообщили, что билеты на «Сапсаны» и «Ласточки» будут стоить 1945 и 945 рублей соответственно 9 мая, передает «Радиоточка НСН». Эта акция приурочена к 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. За сниженную сумму можно будет уехать из Москвы в Санкт-Петербург и Иваново и обратно. Жителям Северной столицы также будет доступен маршрут до Пскова.

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ФОТО: РИА Новости
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