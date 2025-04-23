РЖД внедрят ИИ для прогнозирования продаж билетов и составления тарифов

В регионах рассказали о последствиях ночных атак украинских беспилотников Более 1,5 млн беспилотников поставили в российские войска в прошлом году Песков: Россия не расценивает как ультиматум слова вице-президента США о возможном выходе из переговоров по Украине Валерия Шляфмана приговорили к 13 годам колонии по делу об убийстве Игоря Талькова в 1991 году Forbes: Большая часть работающих россиян хотели бы получать зарплату в валюте