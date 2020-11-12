В российских больницах 6 тысяч пациентов находятся в реанимации

Больницы в России в настоящий момент перевели в реанимационные отделения более 6000 пациентов с COVID-19, передает ОТР со ссылкой на Минздрав РФ.

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Как передает телеканал, правительство увеличило количество государственных дотаций медицинским учреждениям в два раза за лечение пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. По данным ОТР, увеличились внутренние тарифы, по которым медучреждения получают от государства выплаты.

Также в РФ начали практику "коек долечивания" для пациентов, переносящих инфекцию в легком виде, в целях уменьшения нагрузки на инфекционные отделения. Большая часть регионов начала предоставлять пациентам лекарства на безвозмездной основе для лечения COVID-19 в домашних условиях. По информации канала, из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей на эти цели.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЗдравоохранениеКоронавирусРеанимация
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