Лидер «Ногу Свело!» рассказал, кто мешает победить коронавирус
Музыкант призвал в эфире НСН не мешать медикам бороться с пандемией и соблюдать ограничения.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице до 15 января. В частности, временно запрещается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями, а ночные клубы не будут работать с 23.00 до 06.00.
Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский заявил в эфире НСН, что полностью поддерживает ограничения, несмотря на то, что ему предстоит концерт в ноябре.
«Однако я бы очень не хотел высказываться от своего имени по поводу эффективности или неэффективности ношения масок и перчаток. Есть определенный протокол, и его нужно выполнять. Я не выхожу из дома без маски и санитайзера. Очень удобно его носить в виде спрея: это позволяет не только помыть руки, но и побрызгать вокруг. Перчатки я тоже рекомендую, экраны для лица тоже, но в зависимости от того, где ты находишься. Если на улице, то всем в космонавтов наряжаться необязательно», - сказал музыкант.
Покровский призвал дилетантов не мешать медикам бороться с пандемией.
«Любые комментарии дилетанта усложняют ситуацию. Я считаю главной мерой безопасности отсутствие личного мнения у тех, кто не имеет отношения к медицине. Этим людям нужно следовать четким рекомендациям профессионалов», - заявил он.
Ранее столичные власти назвали число выявленных нарушений масочного режима с начала осени. В Главном контрольном управлении Москвы заявили, что за этот период было зафиксировано «более 80,5 тысяч случаев неиспользования средств индивидуальной защиты гражданами». При этом, более 19,5 тысяч из них – в магазинах, торговых и развлекательных центрах. Остальные нарушители были замечены, в основном, в общественном транспорте.
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