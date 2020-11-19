В российских аптеках возник дефицит «Йодомарина»

Представители аптечных сетей рассказали изданию, что на прилавках аптек препарат появится к концу ноября.

Ранее представители аптечных сетей не раз говорили о перебоях с поставками лекарств из-за проблем с системой маркировки, которая стала обязательной с июля текущего года.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на пресс-конференции НСН также обвинил в дефиците лекарств и росте цен на них несвоевременную реформу с маркировкой медикаментов.

