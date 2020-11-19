В российских аптеках возник дефицит «Йодомарина»

Аптеки и фармдистрибьюторы зафиксировали дефицит «Йодомарина», популярного препарата для профилактики заболеваний щитовидной железы и восполнения недостатка йода в организме, сообщает РБК.

Однозначных причин его исчезновения издание не называет.

«Йодомарин» (международное непатентованное наименование калия йодид) производит «Берлин-Хеми/А. Менарини».

Мишустин упростил порядок маркировки лекарств из-за пандемии

Представители аптечных сетей рассказали изданию, что на прилавках аптек препарат появится к концу ноября.
Ранее представители аптечных сетей не раз говорили о перебоях с поставками лекарств из-за проблем с системой маркировки, которая стала обязательной с июля текущего года.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на пресс-конференции НСН также обвинил в дефиците лекарств и росте цен на них несвоевременную реформу с маркировкой медикаментов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА новости
ТЕГИ:АптекиЛекарства
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры