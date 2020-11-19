В российских аптеках возник дефицит «Йодомарина»
Аптеки и фармдистрибьюторы зафиксировали дефицит «Йодомарина», популярного препарата для профилактики заболеваний щитовидной железы и восполнения недостатка йода в организме, сообщает РБК.
Однозначных причин его исчезновения издание не называет.
«Йодомарин» (международное непатентованное наименование калия йодид) производит «Берлин-Хеми/А. Менарини».
Представители аптечных сетей рассказали изданию, что на прилавках аптек препарат появится к концу ноября.
Ранее представители аптечных сетей не раз говорили о перебоях с поставками лекарств из-за проблем с системой маркировки, которая стала обязательной с июля текущего года.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на пресс-конференции НСН также обвинил в дефиците лекарств и росте цен на них несвоевременную реформу с маркировкой медикаментов.
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