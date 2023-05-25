Минпросвещения примет единые подходы начисления зарплаты педагогов

Минпросвещения России с 1 сентября примет единые подходы по зарплате педагогов. Об этом заявил на пресс-конференции глава ведомства Сергей Кравцов.

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«Мы в следующем учебном году примем единые подходы к начислению заработной платы», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Минпросвещения протестировало в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Ярославской и Сахалинской областях, а также в Мордовии новую систему оплаты труда. Доход педагогов будет состоять из ставки зарплаты на основе квалификационного уровня, компенсационных и стимулирующих выплат. При этом регионы могут устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.

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ФОТО: РИА Новости
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