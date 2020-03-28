В российские аптеки поступает 30 миллионов медицинских масок

Более 30 миллионов медицинских масок поступают в оборот в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день по маскам. Министерством промышленности и торговли введено в обращение большое количество масок, они поступают еще в общем количестве более 30 миллионов», - заявил министр.

Напомним, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН проанализировал новые рекомендации Роспотребнадзора по защите детей от COVID-19 и указал, чего в них не хватает.

«…отцам неплохо было бы поработать на этой площадке – сделать себя для детей кумиром, непререкаемым авторитетом, а не раздраженным дядей, который приходит поздно вечером, что-то им внушает и идет спать. И сделать это надо в условиях квартиры. Это самое главное, что нужно сделать в борьбе с коронавирусом», - считает Онищенко.

