В российские аптеки поступает 30 миллионов медицинских масок
Более 30 миллионов медицинских масок поступают в оборот в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.
«На сегодняшний день по маскам. Министерством промышленности и торговли введено в обращение большое количество масок, они поступают еще в общем количестве более 30 миллионов», - заявил министр.
Напомним, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН проанализировал новые рекомендации Роспотребнадзора по защите детей от COVID-19 и указал, чего в них не хватает.
«…отцам неплохо было бы поработать на этой площадке – сделать себя для детей кумиром, непререкаемым авторитетом, а не раздраженным дядей, который приходит поздно вечером, что-то им внушает и идет спать. И сделать это надо в условиях квартиры. Это самое главное, что нужно сделать в борьбе с коронавирусом», - считает Онищенко.
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