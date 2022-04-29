В России жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram

Пользователи мессенджера Telegram заявляют о сбоях в работе программы, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на данные портала Downdetector.

В Telegram произошел сбой в работе

Больше всего жалоб отмечено из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Екатеринбурга. 52% пользователей не могут подключиться к серверу. 33% опрошенных россиян пожаловались на проблемы с приложением.

Напомним, в Telegram появилась функция перевода сообщений c украинского языка. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале Durov's Channel.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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