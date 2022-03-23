В Telegram произошел сбой в работе

В мессенджере Telegram произошел сбой в работе. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно Downdetector, тысячи пользователей сообщают о проблемах с использованием мессенджера.

Большинство пользователей (70%) сообщили о сложностях в подключении к серверу, еще 20% отмечали проблему в работе приложения и 10% испытывали сложности с получением сообщений.





