В Telegram произошел сбой в работе
23 марта 202220:18
В мессенджере Telegram произошел сбой в работе. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно Downdetector, тысячи пользователей сообщают о проблемах с использованием мессенджера.
Большинство пользователей (70%) сообщили о сложностях в подключении к серверу, еще 20% отмечали проблему в работе приложения и 10% испытывали сложности с получением сообщений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru