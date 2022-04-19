Telegram внедрил перевод сообщений с украинского языка

В Telegram появилась функция перевода сообщений c украинского языка. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале Durov's Channel.

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Дуров подчеркнул, что Telegram стал основным источником информации из Украины. Он также отметил, что новые инструменты помогут информировать больше людей и спасти больше жизней.

Основная цель функции перевода с украинского языка - «облегчить работу журналистам по всему миру, все сообщения общедоступных каналов на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию», - написал Дуров.

Для активации функции необходимо перейти в раздел настроек с языками и включить кнопку «Перевести».

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Фото: instagram.com/durov
ТЕГИ:Телеграм-каналУкраина
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