Telegram внедрил перевод сообщений с украинского языка
В Telegram появилась функция перевода сообщений c украинского языка. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале Durov's Channel.
Дуров подчеркнул, что Telegram стал основным источником информации из Украины. Он также отметил, что новые инструменты помогут информировать больше людей и спасти больше жизней.
Основная цель функции перевода с украинского языка - «облегчить работу журналистам по всему миру, все сообщения общедоступных каналов на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию», - написал Дуров.
Для активации функции необходимо перейти в раздел настроек с языками и включить кнопку «Перевести».
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