В России заявили об ответственном отношении к международным обязательствам по климату

Россия ответственно относится к своим международным обязательствам по климату. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников во время Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 7 по 9 сентября.

По словам министра, необходимо продолжать развитие климатических проектов, не отставая от общемировых тенденций. В приоритете остается внедрение современных технологий, низкоуглеродная трансформация экономики и создание условий для конкурентной борьбы российских компаний на мировых рынках

Так, в Сахалинской области с 1 сентября стартовал пилотный проект по снижению парниковых газов. Остров к 2025 году должен первым в стране добиться полной углеродной нейтральности. Речь идет о введении системы квотирования – компании региона должны будут принимать меры по сокращению выбросов. За превышение установленных квот придется заплатить за счет купленных углеродных единиц.

При этом власти России намерены аккуратно подходить к расширению эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. По словам министра, на 1-2 года может быть сдвинуто введение верификации отчетности выбросов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на бизнес.

Вопросы экологии и климата в конце августа обсуждали представители 43 мировых мегаполисов в рамках саммита мэров городов «Урбан 20», который прошел в столице Индонезии Джакарте. Встреча состоялась в преддверии саммита «Большой двадцатки» G20, на который приглашен президент России Владимир Путин.

В числе городов-участников - Москва, Рим, Париж, Берлин, Токио, Мумбаи, Сидней, Лос-Анджелес, Стамбул, Сингапур.

Мегаполисы выразили единство позиции по вопросам экологии и климата. В свою очередь, Москва сохраняет все городские программы, которые направлены на улучшение качества окружающей среды, экологизацию отраслей экономики. «Курс на климатическую эффективность, адаптацию и улучшение экологии – по-прежнему в приоритете мировых городов, – подчеркнул Антон Кульбачевский, руководитель Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. – Отмечу, что роль городов очень высока в создании устойчивого, зеленого и справедливого общества. Именно в крупнейших городах мира сосредоточены передовые технологии, исследования и инновации, которые могут и должны быть тиражированы в мир».

О планах по достижению углеродной нейтральности сегодня заявляют власти многих мегаполисов мира. Например, в Токио планируется добиться нулевых выбросов к 2030 году, а в Мумбаи – к 2050 году. Для этого города вкладываются в проекты по экологизации автотранспорта, увеличивают количество озелененных территорий, инвестируют в развитие альтернативных источников энергии.

