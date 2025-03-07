«Исторический рекорд»: Цены на кофе в России начнут снижаться во втором полугодии
Рамаз Чантурия заявил НСН, что на рынке сложилась беспрецедентная ситуация, когда растет стоимость и арабики, и робусты.
Во втором полугодии цены на кофе будут стабилизированы на «адекватном» уровне, сейчас россияне начинают отказываться от напитка, заявил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с НСН.
Мировая торговля кофе практически остановилась, сообщает Reuters. Продавцы сократили закупки кофейных бобов до минимума из-за резкого скачка цен на них. Участники ежегодного съезда американской Национальной ассоциации кофе были шокированы ростом фьючерсов на арабику в 70% на бирже ICE. По словам гендиректора Elcafe Ренана Чуэйри, в этом году компания впервые не смогла продать весь объем товара, который предполагалось реализовать к марту. Чантурия объяснил, что охлаждение спроса сегодня необходимо.
«Последние полгода мы наблюдаем значительный рост стоимости основных сортов кофе, которые торгуются на бирже – арабика и робуста. Их стоимость выросла экстремально. Мы наблюдаем беспрецедентную ситуацию, когда одновременно оба сорта стоят очень дорого. Такого ранее в истории не было. Это приведет к охлаждению спроса, закупки не прекращаются, но снижаются. Во многих странах потребление кофе начинает снижаться. Это больше касается стран, уровень экономики которых не позволяет так легко адаптироваться к такой цене. Снижение потребления отражается на объемах закупок. Это приведет к улучшению баланса на рынке, что приведет к снижению цен на кофе», - объяснил он.
По его словам, охлаждение на рынке приведет к тому, что цены снизятся и для конечного потребителя.
«На российском рынке отпускные цены на кофе продолжают расти пока, цена будет повышаться еще какое-то время. Потребитель стал экономить, меньше покупают кофе. Во втором полугодии цены на кофе уже будут стабилизированы на адекватном уровне. Сорт арабика сегодня торгуется в пределах 380-420 центов за фунт, год это было на уровне 150-170. Цены могут вернуться к уровню 250-300 центов за фунт. Это будет высокая, но адекватная цена. Робуста раньше торговалась по 2000 долларов за тонну, а сегодня это уже 5000 долларов. Здесь также будет откат к 3000 долларам за тонну. Это приведет к тому, что стоимость кофе снизится и для потребителя», - заключил собеседник НСН.
Мировые цены кофе выросли до максимума за последние 47 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «МилФудс» (экс-Paulig в России). За 2024 год год робуста подорожала больше чем в два раза, а арабика выросла в цене на 80 процентов, передает «Радиоточка НСН».
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