«Исторический рекорд»: Цены на кофе в России начнут снижаться во втором полугодии

«Последние полгода мы наблюдаем значительный рост стоимости основных сортов кофе, которые торгуются на бирже – арабика и робуста. Их стоимость выросла экстремально. Мы наблюдаем беспрецедентную ситуацию, когда одновременно оба сорта стоят очень дорого. Такого ранее в истории не было. Это приведет к охлаждению спроса, закупки не прекращаются, но снижаются. Во многих странах потребление кофе начинает снижаться. Это больше касается стран, уровень экономики которых не позволяет так легко адаптироваться к такой цене. Снижение потребления отражается на объемах закупок. Это приведет к улучшению баланса на рынке, что приведет к снижению цен на кофе», - объяснил он.

По его словам, охлаждение на рынке приведет к тому, что цены снизятся и для конечного потребителя.

«На российском рынке отпускные цены на кофе продолжают расти пока, цена будет повышаться еще какое-то время. Потребитель стал экономить, меньше покупают кофе. Во втором полугодии цены на кофе уже будут стабилизированы на адекватном уровне. Сорт арабика сегодня торгуется в пределах 380-420 центов за фунт, год это было на уровне 150-170. Цены могут вернуться к уровню 250-300 центов за фунт. Это будет высокая, но адекватная цена. Робуста раньше торговалась по 2000 долларов за тонну, а сегодня это уже 5000 долларов. Здесь также будет откат к 3000 долларам за тонну. Это приведет к тому, что стоимость кофе снизится и для потребителя», - заключил собеседник НСН.

Мировые цены кофе выросли до максимума за последние 47 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «МилФудс» (экс-Paulig в России). За 2024 год год робуста подорожала больше чем в два раза, а арабика выросла в цене на 80 процентов, передает «Радиоточка НСН».

