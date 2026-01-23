Операторы связи выступили против ответственности за звонки мошенников

Эту позицию подтвердили и сотовый оператор T2. Предложение поступило от председателя финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова. Депутат планирует внести соответствующие изменения во вторую версию законопроекта Минцифры о борьбе с кибермошенниками. В T2 заявили, что контроль за средствами осуществляется банками по договорам обслуживания, следовательно, операторы не обязаны покрывать потери из-за особенностей бизнеса финансовых учреждений.

Кроме того, существующие методы обнаружения мошеннических звонков носят предположительный характер и не гарантируют абсолютную защиту от риска. Если бы технологии позволяли гарантированно определить злоумышленника, сами операторы попадали бы под уголовную ответственность за пособничество преступникам.

По словам Аксакова, ключевым элементом новой системы станет государственная информационная система «Антифрод». В нее операторы будут передавать данные о подозрительных номерах, а из нее банки будут получать предупреждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

