В России зарегистрировано 39 165 новых случаев заражения COVID-19
В России за истекшие сутки выявлено 39 165 новых случаев заражения коронавирусом, 1 179 человек погибли от COVID-19, 26 806 человек вылечились и выписаны из больниц.
«За последние сутки в России выявлено 39 165 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В России с начала пандемии число инфицированных составило 8 795 095 человек. От COVID-19 умерли 246 814 человека, вылечились 7 561 978 человек.
Мировой стресс из-за коронавируса можно сравнить с ожирением, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» психолог Павел Жавнеров.
«Тревожно-депрессивное расстройство не возникает в одночасье. Это, скорее, как ожирение, когда накапливается все больше и больше лишнего веса. Если человек стал часто тревожиться в течение дня и начинает так реагировать на пустяковые ситуации, которые раньше не волновали, – значит, процесс пошел. При этом многие из них не обращаются к специалистам», - добавил эксперт, предупредив, что это неправильно.
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Заразились
8,8 млн+39 165 / сут.
Умерли
247 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+26 806 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru