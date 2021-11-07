В России зарегистрировано 39 165 новых случаев заражения COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 39 165 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В России с начала пандемии число инфицированных составило 8 795 095 человек. От COVID-19 умерли 246 814 человека, вылечились 7 561 978 человек.

Мировой стресс из-за коронавируса можно сравнить с ожирением, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» психолог Павел Жавнеров.

«Тревожно-депрессивное расстройство не возникает в одночасье. Это, скорее, как ожирение, когда накапливается все больше и больше лишнего веса. Если человек стал часто тревожиться в течение дня и начинает так реагировать на пустяковые ситуации, которые раньше не волновали, – значит, процесс пошел. При этом многие из них не обращаются к специалистам», - добавил эксперт, предупредив, что это неправильно.

