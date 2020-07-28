В России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики COVID-19

Между тем, показатель ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 в России продолжает снижаться. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 5395 тысяч человек.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО и Санкт-Петербург.

С начала эпидемии коронавируса в России заразились уже более 823 тысяч человек, подчеркивает Ura.ru.





