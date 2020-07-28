В России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики COVID-19
Для диагностики коронавирусной инфекции в России зарегистрировано 118 тест-систем. Как пишет ТАСС, об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что 92 системы выявляют антитела к COVID-19, а с помощью 26 проводится полимеразная цепная реакция, подчеркивает RT.
Между тем, показатель ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 в России продолжает снижаться. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 5395 тысяч человек.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО и Санкт-Петербург.
С начала эпидемии коронавируса в России заразились уже более 823 тысяч человек, подчеркивает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru