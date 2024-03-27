В России зарегистрирован новый препарат против COVID-19 «МИР 19»

Новейший препарат против COVID-19 «МИР 19» получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства, передает «Интерфакс».

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Как отмечается, доклинические и клинические испытания показали его эффективность и безопасность.

«МИР 19» избирательно подавляет активность жизненно важных генов вируса, не затрагивая геном человека» - подчеркнули в пресс-службе ФМБА.

Он вводится в организм человека с помощью медицинских небулайзеров.

Ранее Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что значимого роста заболеваемости гриппом, COVID-19 и ОРВИ в России нет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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