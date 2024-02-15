«От зарплат до вакцин»: Путин поручил навести порядок в системе здравоохранения

«Есть регионы, в которых ситуация критическая. Чем дальше от столицы район – тем все хуже с обеспеченностью медицинским персоналом. В крупных городах все тоже нерадостно, но Москва и Санкт-Петербург спасаются за счет того, что туда переезжают медработники из регионов. Когда происходила отчетность по майским указам, все регионы написали, что выполнили их, но на деле были хитрости с подсчетом. К примеру, в средние зарплаты включались оклады чиновников. На самом деле есть зарплаты, на которые медработники прожить сегодня не могут. Видимо, пришло время заниматься этим вопросом. Человек любой профессии не должен страдать из-за того, что переезжает из крупного города. Наоборот, это должно поощряться. Работа в регионах сложнее и оплачиваться должна никак не меньше», - заявил эксперт.

Также собеседник НСН предложил ориентироваться не на средние зарплаты, а на минимальные оклады. По его мнению, именно эти цифры отражают реальную ситуацию.

«В последние годы были дополнительные выплаты, достаточно вспомнить период пандемии коронавируса. Но многие врачи и медсестры приезжали в Москву и Санкт-Петербург, чтобы заработать. Потом разъехались обратно и сегодня не могут прожить на прежних зарплатах. У многих заработная плата осталась такой же, как 5 лет назад, а цены выросли в несколько раз», - заключил он.

ОТ «НИ ШИША» ДО ВАКЦИН ОТ РАКА

Также Путин напомнил, что от правильно поставленного диагноза зависит качество и сроки лечения. По его словам, поэтому так важны системы мониторинга и медицинские тест-системы, определяющие патогены и вид инфекции.

Он отметил, что на практике существующие тест-системы часто «ни шиша не показывают», даже при наличии у человека симптомов, что говорит о необходимости их совершенствовать.

Академик РАН, доктор медицинских наук Василий Акимкин сказал президенту, что квалифицированный врач должен поставить диагноз по симптомам, а затем назначить дополнительные исследования в рамках использования различных тест-систем.

«Ответ обтекаемый, я считаю», - заключил российский лидер.

Говоря о ситуации с диагностированием онкологических заболеваний в России, он заявил, что более половины из них выявляют на начальной стадии. При этом на 60% выросли объемы химиотерапии, на 25% — лучевой терапии.

Также Владимир Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака.