«От зарплат до вакцин»: Путин поручил навести порядок в системе здравоохранения
Президент призвал изменить принципы работы системы, повысить зарплаты в регионах и улучшить диагностику заболеваний.
Президент Владимир Путин заявил, что в России предстоит серьезно изменить принципы работы системы здравоохранения. Своими взглядами и ориентирами в этой сфере он поделился на пленарном заседании Форума технологий будущего.
«В предстоящие годы предстоит серьезно изменить принципы и подходы системы здравоохранения, нам нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник, институтов на сбережение здоровья граждан, на количество оказанных услуг. Человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения», - отметил он.
ЗАРПЛАТЫ: НЕ ПРОЖИТЬ
В связи с этим глава государства предложил повысить размер выплат медикам уже с 1 марта.
Так, в городах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек врачи будут дополнительно получать 29 тысяч рублей, а средний медперсонал — 13 тысяч рублей. А в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, врачи будут дополнительно получать 50 тысяч рублей, а медработники среднего звена — 30 тысяч рублей. Получать средства работники начнут уже с 1 апреля за март задним числом.
Низкие зарплаты медработников в малых городах сегодня вынуждают специалистов перебираться в крупные федеральные центры или вовсе уходить из профессии, поэтому для предотвращения кадрового голода в сфере важно проработать вопрос дополнительной господдержки, рассказал НСН президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин.
«Есть регионы, в которых ситуация критическая. Чем дальше от столицы район – тем все хуже с обеспеченностью медицинским персоналом. В крупных городах все тоже нерадостно, но Москва и Санкт-Петербург спасаются за счет того, что туда переезжают медработники из регионов. Когда происходила отчетность по майским указам, все регионы написали, что выполнили их, но на деле были хитрости с подсчетом. К примеру, в средние зарплаты включались оклады чиновников. На самом деле есть зарплаты, на которые медработники прожить сегодня не могут. Видимо, пришло время заниматься этим вопросом. Человек любой профессии не должен страдать из-за того, что переезжает из крупного города. Наоборот, это должно поощряться. Работа в регионах сложнее и оплачиваться должна никак не меньше», - заявил эксперт.
Также собеседник НСН предложил ориентироваться не на средние зарплаты, а на минимальные оклады. По его мнению, именно эти цифры отражают реальную ситуацию.
«В последние годы были дополнительные выплаты, достаточно вспомнить период пандемии коронавируса. Но многие врачи и медсестры приезжали в Москву и Санкт-Петербург, чтобы заработать. Потом разъехались обратно и сегодня не могут прожить на прежних зарплатах. У многих заработная плата осталась такой же, как 5 лет назад, а цены выросли в несколько раз», - заключил он.
ОТ «НИ ШИША» ДО ВАКЦИН ОТ РАКА
Также Путин напомнил, что от правильно поставленного диагноза зависит качество и сроки лечения. По его словам, поэтому так важны системы мониторинга и медицинские тест-системы, определяющие патогены и вид инфекции.
Он отметил, что на практике существующие тест-системы часто «ни шиша не показывают», даже при наличии у человека симптомов, что говорит о необходимости их совершенствовать.
Академик РАН, доктор медицинских наук Василий Акимкин сказал президенту, что квалифицированный врач должен поставить диагноз по симптомам, а затем назначить дополнительные исследования в рамках использования различных тест-систем.
«Ответ обтекаемый, я считаю», - заключил российский лидер.
Говоря о ситуации с диагностированием онкологических заболеваний в России, он заявил, что более половины из них выявляют на начальной стадии. При этом на 60% выросли объемы химиотерапии, на 25% — лучевой терапии.
Также Владимир Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака.
«И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», - отметил он.
Пока вакцины от рака не существует ни у одной страны в мире, заявил в эфире НСН руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко.
«Разговоры для о вакцинах от рака можно вести интересные, однако непонятно, на кого Путин кивает, говоря о том, что Россия на пороге создания таких вакцин. Вакцины против рака как таковой нет. Ни у нас нет, ни у США нет. Есть некоторые вакцины, которые применяются в онкоцентрах и помогают в борьбе с онкологией», - отметил собеседник НСН.
По его словам, существуют экспериментальные исследования, которые демонстрируют положительную динамику в борьбе с раковыми клетками.
«Вакцины, конечно, дело интересное. На сегодняшний день известно несколько вакцин, которые уже применяются, но они пока что, к сожалению, используются при редких опухолях. Существует безоперационное лечение рака. Такое лечение называется фотодинамической терапией (ФДТ) (современный метод лечения некоторых онкологических и не онкологических заболеваний, основанный на взаимодействии света, с одной стороны, и химических веществ – фотосенсибилизаторов (ФС) с другой, молекула которых разрушается при воздействии света – прим. НСН). Собянин даже собирается в Москве строить новый завод на 30 тысяч флаконов фотосенсибилизаторов в год, но нам такого количества не надо», - рассказал он.
Подводя итоги своего выступления, Путин добавил, что сегодня нужно быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий. Для этого страна должна иметь мощную суверенную научную и технологическую базу и инфраструктуру.
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