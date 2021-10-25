В России зарегистрировали 37 930 случаев коронавируса за сутки
В России выявили 37 930 случаев коронавирусной инфекции за сутки, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в РФ подтвердили 35 660 случаев заболевания, напоминает «Свободная пресса».
Лидерами по суточному приросту пациентов с COVID-19 стали Москва (7778), Санкт-Петербург (2693) и Московская область (3127).
По данным оперштаба, за 24 часа от коронавируса вылечились 20 690 человек. При этом медики подтвердили 1 069 смертей от COVID-19 за сутки.
Таким образом, с начала пандемии в России зарегистрировали 8 279 573 случая заражения, 7 186 611 пациентов выздоровели, 231 669 человек скончались.
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Заразились
8,3 млн+37 930 / сут.
Умерли
232 тыс.+1 069 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+20 690 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru