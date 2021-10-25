В России зарегистрировали 37 930 случаев коронавируса за сутки

Накануне в РФ подтвердили 35 660 случаев заболевания, напоминает «Свободная пресса».

Лидерами по суточному приросту пациентов с COVID-19 стали Москва (7778), Санкт-Петербург (2693) и Московская область (3127).

По данным оперштаба, за 24 часа от коронавируса вылечились 20 690 человек. При этом медики подтвердили 1 069 смертей от COVID-19 за сутки.

Таким образом, с начала пандемии в России зарегистрировали 8 279 573 случая заражения, 7 186 611 пациентов выздоровели, 231 669 человек скончались.

