В России зарегистрировали 32 648 случаев коронавируса за 24 часа

Накануне в стране выявили 33 860 случаев COVID-19, напоминает «Свободная пресса».

За 24 часа медики выписали 33 442 пациента с коронавирусной инфекцией. Кроме того, оперштаб подтвердил 1 229 смертей от COVID-19 за сутки, пишет RT.

Всего с начала пандемии в России выявили 9 636 881 случай коронавируса, 8 329 253 человека выздоровели, 275 193 россиянина скончались.

