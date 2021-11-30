В России зарегистрировали 32 648 случаев коронавируса за 24 часа
В России за сутки подтвердили 32 648 новых случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Накануне в стране выявили 33 860 случаев COVID-19, напоминает «Свободная пресса».
За 24 часа медики выписали 33 442 пациента с коронавирусной инфекцией. Кроме того, оперштаб подтвердил 1 229 смертей от COVID-19 за сутки, пишет RT.
Всего с начала пандемии в России выявили 9 636 881 случай коронавируса, 8 329 253 человека выздоровели, 275 193 россиянина скончались.
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Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru