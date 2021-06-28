В России зарегистрировали 21 650 случаев COVID-19 за сутки

За последние 24 часа в России подтвердили 21 650 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число пациентов с коронавирусом достигло 5 472 941.

При этом за минувшие сутки от инфекции вылечились 12 626 россиян. Под наблюдением медиков остаются 757 762 человека. С начала пандемии в РФ выздоровели 4 969 340 пациентов.

Согласно данным оперштаба, за 24 часа было подтверждено 611 летальных исходов от COVID-19. Всего от коронавируса умерли 133 893 человека.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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