В России зарегистрировали 17 525 случаев COVID-19 за сутки

В России подтвердили еще 17 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Днем ранее было выявлено 15 830 заболевших.

При этом медики выписали 25 216 пациентов с коронавирусом за 24 часа, 783 человека скончались.

С начала пандемии в России зарегистрировали 10 684 204 случая COVID-19, отмечает RT. От инфекции вылечились 9 732 018 человек, умерли 317 687 россиян.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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