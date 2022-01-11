В России зарегистрировали 17 525 случаев COVID-19 за сутки

Днем ранее было выявлено 15 830 заболевших.

При этом медики выписали 25 216 пациентов с коронавирусом за 24 часа, 783 человека скончались.

С начала пандемии в России зарегистрировали 10 684 204 случая COVID-19, отмечает RT. От инфекции вылечились 9 732 018 человек, умерли 317 687 россиян.

