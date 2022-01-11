В России зарегистрировали 17 525 случаев COVID-19 за сутки
11 января 202211:54
В России подтвердили еще 17 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее было выявлено 15 830 заболевших.
При этом медики выписали 25 216 пациентов с коронавирусом за 24 часа, 783 человека скончались.
С начала пандемии в России зарегистрировали 10 684 204 случая COVID-19, отмечает RT. От инфекции вылечились 9 732 018 человек, умерли 317 687 россиян.
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Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
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11 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru