В России запустят систему «Вепрь» для выявления угроз в Сети

Как отметили в ведомстве, разработка «Вепря» ведется с 2022 года. Информационная система предназначена для выявления потенциальных точек напряженности, их анализа и прогнозирования распространения деструктивных материалов.

«На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 года», — подчеркнули в ГРЧЦ.

«Вепрь» и система распознавания образов с запрещенной информацией «Окулус» входят в единый механизм мониторинга информпространства.

На минувшей неделе Роскомнадзор запустил «Окулус», напоминает телеканал 360. Система может распознавать противоправные сцены или действия и проводить анализ текста в фото- и видеоматериалах, пишет РИА ФАН.

