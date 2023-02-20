В России запустят систему «Вепрь» для выявления угроз в Сети
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр готовится к запуску системы «Вепрь», которая будет выявлять способные перерасти в информационные угрозы точки напряженности в Сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГРЧЦ.
Как отметили в ведомстве, разработка «Вепря» ведется с 2022 года. Информационная система предназначена для выявления потенциальных точек напряженности, их анализа и прогнозирования распространения деструктивных материалов.
«На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 года», — подчеркнули в ГРЧЦ.
«Вепрь» и система распознавания образов с запрещенной информацией «Окулус» входят в единый механизм мониторинга информпространства.
На минувшей неделе Роскомнадзор запустил «Окулус», напоминает телеканал 360. Система может распознавать противоправные сцены или действия и проводить анализ текста в фото- и видеоматериалах, пишет РИА ФАН.
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