ЦБ введет месячный лимит на банковские переводы для «подозрительных»

Уточняется, что новые ограничения вводятся для борьбы с дропперами, пособниками мошенников при обналичивании денег. Если они захотят перевести большие суммы, то им придется обращаться в офис банка с паспортом или любым другим документом, удостоверяющим личность.

Информация о нарушителях, которые привлекли внимание правоохранителей, уже собрана в специальной базе данных. Доступ к ней есть у МВД и Банка России.

Отмечается, что злоумышленники могут использовать уловки, чтобы в их схемах участвовали обычные люди. ЦБ предупредил, чтобы не попасться на их обман, необходимо не переводить деньги незнакомцам и не сообщать никому данные своего онлайн-банкинга.

Ранее сообщалось, что объем переводов через СБП вырос вдвое с начала года, напоминает НСН.

