ЦБ введет месячный лимит на банковские переводы для «подозрительных»
С 15 мая определенной категории граждан запретят переводить больше 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка РФ.
Уточняется, что новые ограничения вводятся для борьбы с дропперами, пособниками мошенников при обналичивании денег. Если они захотят перевести большие суммы, то им придется обращаться в офис банка с паспортом или любым другим документом, удостоверяющим личность.
Информация о нарушителях, которые привлекли внимание правоохранителей, уже собрана в специальной базе данных. Доступ к ней есть у МВД и Банка России.
Отмечается, что злоумышленники могут использовать уловки, чтобы в их схемах участвовали обычные люди. ЦБ предупредил, чтобы не попасться на их обман, необходимо не переводить деньги незнакомцам и не сообщать никому данные своего онлайн-банкинга.
Ранее сообщалось, что объем переводов через СБП вырос вдвое с начала года, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru