Роскомнадзор запустил систему поиска запрещенного контента по видео

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, запустил информационную систему «Окулус» для поиска запрещенного контента в сети и выявления нарушений законодательства в изображениях и видеоматериалах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГРЧЦ.

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Отмечается, что систему протестировали в работе в декабре прошлого года. По данным пресс-службы, на сегодняшний день система «Окулус» уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме.

Так, система автоматически обнаруживает такие правонарушения, как, в частности, экстремистская тематика, призывы к суициду, пронаркотический контент, а также пропаганда ЛГБТ.

Ранее директор по цифровым технологиям ГРЧЦ Константин Буланов сообщал ТАСС, что на создание системы было выделено 57,5 миллиона рублей, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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