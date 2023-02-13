Роскомнадзор запустил систему поиска запрещенного контента по видео
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, запустил информационную систему «Окулус» для поиска запрещенного контента в сети и выявления нарушений законодательства в изображениях и видеоматериалах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГРЧЦ.
Отмечается, что систему протестировали в работе в декабре прошлого года. По данным пресс-службы, на сегодняшний день система «Окулус» уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме.
Так, система автоматически обнаруживает такие правонарушения, как, в частности, экстремистская тематика, призывы к суициду, пронаркотический контент, а также пропаганда ЛГБТ.
Ранее директор по цифровым технологиям ГРЧЦ Константин Буланов сообщал ТАСС, что на создание системы было выделено 57,5 миллиона рублей, отмечает НСН.
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