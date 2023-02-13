Роскомнадзор запустил систему поиска запрещенного контента по видео

Отмечается, что систему протестировали в работе в декабре прошлого года. По данным пресс-службы, на сегодняшний день система «Окулус» уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме.

Так, система автоматически обнаруживает такие правонарушения, как, в частности, экстремистская тематика, призывы к суициду, пронаркотический контент, а также пропаганда ЛГБТ.

Ранее директор по цифровым технологиям ГРЧЦ Константин Буланов сообщал ТАСС, что на создание системы было выделено 57,5 миллиона рублей, отмечает НСН.

