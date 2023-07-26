В России запустят единый реестр должников
Федеральная служба судебных приставов запустит реестр должников, в котором будут содержаться данные о долгах россиян, официальных доходах и связанных с задолженностями ограничениях. Об этом сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов.
«Запись в реестре будет содержать актуальную информацию об исполнении требования и являться основанием для обращения взыскания на денежные средства, доходы должника, возбуждения исполнительного производства», — цитирует Аристова РИА Новости.
Пользоваться реестром смогут ведомства, участвующие в исполнительном производстве. Основная задача нововведения — повышение прозрачности исполнения требований до возбуждения такого производства. Ожидается, что должник и взыскатель смогут контролировать процесс через личный кабинет на «Госуслугах». Кроме того, планируется упростить процесс предъявления требований судебных актов, документов других органов и должностных лиц к исполнению, сократить сроки снятия ограничений.
ФССП совместно с Минюстом РФ готовит нормативную базу для запуска реестра должников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru