В России запустят единый реестр должников

«Запись в реестре будет содержать актуальную информацию об исполнении требования и являться основанием для обращения взыскания на денежные средства, доходы должника, возбуждения исполнительного производства», — цитирует Аристова РИА Новости.

Пользоваться реестром смогут ведомства, участвующие в исполнительном производстве. Основная задача нововведения — повышение прозрачности исполнения требований до возбуждения такого производства. Ожидается, что должник и взыскатель смогут контролировать процесс через личный кабинет на «Госуслугах». Кроме того, планируется упростить процесс предъявления требований судебных актов, документов других органов и должностных лиц к исполнению, сократить сроки снятия ограничений.

ФССП совместно с Минюстом РФ готовит нормативную базу для запуска реестра должников.

