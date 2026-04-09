В России запустили чат- бот для проработки детских травм

Стриминг, сервис психологической помощи YouTalk и агентство по работе с блогерами WildJam представили бот в VK к премьере детективного триллера «Отпечатки». В нем представлена информация о том, как обнаружить у себя детские травмы, и что поможет в их проработке. Среди экспертов в разработке приняла участие практикующий клинический психолог Алия Сабирзянова.

Сериал «Отпечатки» затрагивает тему детских травм, которые не отпускают главных героев в исполнении Оксаны Акиньшиной, Евгения Санникова и Анны Богомоловой во взрослой жизни. Режиссером триллера выступил Сергей Филатов, который ранее также работал над проектом «Бар “Один звонок”».

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал НСН, что в 90% случаев люди становятся тревожными во взрослом возрасте из-за того, что один из их родителей был тревожным, мнительным или эмоциональным.

