Названы основные схемы мошенничества на вторичном авторынке
Покупатели и продавцы на вторичном авторынке все чаще сталкиваются с мошенниками, использующими предоплаты, фейковые объявления и схемы с доступом к личным данным. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на экспертов службы контроля качества Авто.ру.
По их словам, одна из самых распространенных схем — заниженная цена в объявлении. Продавец убеждает в срочности сделки и просит внести задаток, после чего исчезает. Также злоумышленники копируют реальные объявления с дорогими машинами, выставляя их дешевле и требуя предоплату до просмотра. Аналогичные приемы применяются при продаже техники «из другого региона» или в сезонных предложениях, где осмотр якобы невозможен.
Отдельно выделяются схемы с вовлечением в инвестиции: мошенники представляются иностранцами или покупателями и переводят общение в обсуждение криптовалют и «легкого заработка», пытаясь получить деньги.
Продавцы также рискуют: под видом проверки VIN злоумышленники могут выманить коды из СМС и получить доступ к аккаунтам, а фейковые сообщения от «поддержки» ведут на поддельные сайты для кражи персональных данных, передает «Радиоточка НСН».
