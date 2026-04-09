Названы основные схемы мошенничества на вторичном авторынке

Покупатели и продавцы на вторичном авторынке все чаще сталкиваются с мошенниками, использующими предоплаты, фейковые объявления и схемы с доступом к личным данным. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на экспертов службы контроля качества Авто.ру.

По их словам, одна из самых распространенных схем — заниженная цена в объявлении. Продавец убеждает в срочности сделки и просит внести задаток, после чего исчезает. Также злоумышленники копируют реальные объявления с дорогими машинами, выставляя их дешевле и требуя предоплату до просмотра. Аналогичные приемы применяются при продаже техники «из другого региона» или в сезонных предложениях, где осмотр якобы невозможен.