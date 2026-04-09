Шансы на возобновление рейсов в ОАЭ остаются низкими
Вероятность скорого возобновления полетов в ОАЭ остается невысокой, поскольку ключевым фактором остается устойчивость безопасности после окончания перемирия. Об этом «Ленте.ру» заявил вице-президент АТОР, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.
По его словам, даже при наличии формальных договоренностей важно, чтобы безопасная обстановка сохранялась не только в период перемирия, но и после него. Лишь в этом случае можно будет говорить о возвращении туристических перелетов.
Мурадян отметил, что Минтранс и МИД продолжают следить за ситуацией. В настоящее время до 17 числа действует запрет на полеты российских авиакомпаний, а Минэкономразвития рекомендовало туроператорам временно не продавать туры на Ближний Восток.
Он добавил, что ограничения могут снять только после стабилизации обстановки. По оценке эксперта, на это может уйти не менее трех недель с учетом времени после завершения перемирия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме выступили против переименований по «украинскому сценарию»
- Названы основные схемы мошенничества на вторичном авторынке
- Кого проще взломать через учетные записи уволенных сотрудников
- В Москве ожидается пик арктического похолодания
- Россиян предупредили о подорожании б/у автомобилей на 10%
- Покупатели опасаются сделки с квартирой Пугачевой
- Россиянам объяснили, кого могут уволить за опоздания
- СМИ: Израиль и Ливан начнут прямые переговоры в Вашингтоне
- «Дух захватывает!»: Кинокритик о перспективах «Минотавра» Звягинцева в Каннах
- Германия возобновила диалог с Ираном