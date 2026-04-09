Иран заявил о победе и усилении контроля над Ормузским проливом

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что страна считает себя победителем в противостоянии с США и Израилем и находится на пороге превращения в «великую державу». Об этом сообщило государственное телевидение республики.

В обращении отмечается, что Иран намерен перевести контроль над Ормузским проливом в «новую фазу», что может повлиять на ситуацию в регионе и мировые поставки энергоресурсов.

В МИД Ирана объявили об открытии Ормузского пролива

Также подчеркивается, что Тегеран не намерен оставлять без ответа действия стран, которые, по его оценке, совершили агрессию против Ирана. Власти заявили о планах добиваться возмездия.

Кроме того, руководство страны намерено требовать компенсации за ущерб, причиненный в результате военных действий, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
