Иран заявил о победе и усилении контроля над Ормузским проливом

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что страна считает себя победителем в противостоянии с США и Израилем и находится на пороге превращения в «великую державу». Об этом сообщило государственное телевидение республики.

В обращении отмечается, что Иран намерен перевести контроль над Ормузским проливом в «новую фазу», что может повлиять на ситуацию в регионе и мировые поставки энергоресурсов.