Врач предупредила об опасных способах окраски пасхальных яиц

Использование неподходящих красителей при подготовке пасхальных яиц может сделать их опасными для здоровья. Об этом «Ленте.ру» сообщила терапевт и гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Айсель Мамедова.

По ее словам, категорически не следует применять гуашь, маркеры, фломастеры или марганцовку, так как такие вещества содержат токсичные химические соединения и не предназначены для контакта с пищей.