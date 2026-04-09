Врач предупредила об опасных способах окраски пасхальных яиц
Использование неподходящих красителей при подготовке пасхальных яиц может сделать их опасными для здоровья. Об этом «Ленте.ру» сообщила терапевт и гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Айсель Мамедова.
По ее словам, категорически не следует применять гуашь, маркеры, фломастеры или марганцовку, так как такие вещества содержат токсичные химические соединения и не предназначены для контакта с пищей.
Врач отметила, что безопасной альтернативой остаются натуральные красители — например, куркума, свекольный сок, луковая шелуха или красный лук. Также допустимо использовать специальные пищевые красители, соответствующие требованиям ГОСТа.
Она подчеркнула, что выбор красителя напрямую влияет на безопасность продукта, поэтому при подготовке к Пасхе важно отдавать предпочтение проверенным и безопасным способам окрашивания, передает «Радиоточка НСН».
