В Госдуме выступили против переименований по «украинскому сценарию»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов выступил против инициатив по переименованию объектов, связанных с Украиной. В комментарии «Ленте.ру» он заявил, что такие меры не имеют смысла и могут выглядеть как проявление слабости.

Поводом для реакции стало предложение заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, который призвал пересмотреть названия объектов, связанные с Украиной. Шолохов подчеркнул, что переименования допустимы лишь в редких случаях, когда они исторически обоснованы.