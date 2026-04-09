В Госдуме выступили против переименований по «украинскому сценарию»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов выступил против инициатив по переименованию объектов, связанных с Украиной. В комментарии «Ленте.ру» он заявил, что такие меры не имеют смысла и могут выглядеть как проявление слабости.
Поводом для реакции стало предложение заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, который призвал пересмотреть названия объектов, связанные с Украиной. Шолохов подчеркнул, что переименования допустимы лишь в редких случаях, когда они исторически обоснованы.
По его мнению, практика массовых переименований, а также сноса памятников и «отмены культуры» не решает реальных задач и лишь создает видимость деятельности вместо значимых действий.
Депутат добавил, что подобные шаги могут вызвать негативную реакцию и стать поводом для критики, поэтому, по его оценке, идти по такому пути нецелесообразно, передает «Радиоточка НСН».
