Как требование ИНН усложнит переводы по СБП с 1 июля
Клиенты банков будут передавать больше личных данных, заявил НСН Илья Иванинский.
Банки получат доступ к ИНН пользователей и создадут общую базу, так как это станет необходимым условием для перевода через Систему быстрых платежей (СБП), рассказал директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский в беседе с НСН.
Россиянам придется указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через СБП. Новые правила вступят в силу с 1 июля. Об этом сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков в ходе форума «Антифродум».
«Если клиенту придется вбивать самостоятельно свои данные, то это резко снизит количество переводов по СБП и подорвет смысл этого сервиса. Поэтому я думаю, что решение не будет этого включать. Я не ожидаю здесь какой-то большой сложности для обычных пользователей СБП. Информация об ИНН клиентов у банка, скорее всего, и так есть. А даже если ее нет, то он может ее достаточно легко достать. Просто потому, что у него имеются все персональные данные пользователя, включая его паспортные данные, номер телефона, email, адрес регистрации и так далее. В такой ситуации доступ к ИНН может быть получен автоматически. Загвоздка лишь в том, насколько будет доступна информация о человеке-получателе. Это вопрос открытый, так как он будет пользователем другого банка. Здесь должен быть настроен какой-то шлюз. Однако это должно быть не затратно для банков», — отметил он.
Во время подготовки материала в Национальной системе платежных карт пояснили, что с 1 июля все данные банки будут передавать автоматически, без нагрузки на клиентов.
Ранее Иванинский объяснил НСН, в каком случае банки будут блокировать перевод.
- Мужчину похитили и избили в Москве по заказу жены
- Юрист объяснил правила цитирования «Мемориала» в научных работах
- «Попал в нерв времени»: Как «Ведьмак» Сапковского очаровал весь мир
- Звезда фильма «Любовь и голуби» раскрыл, как проведет Пасху
- Выручка театра Кадышевой выросла в пять раз за год
- Врач предупредила об опасных способах окраски пасхальных яиц
- «Мировое событие!»: Чего ждать от новой книги о «Ведьмаке»
- Иран заявил о победе и усилении контроля над Ормузским проливом
- «Исчезают стартовые позиции»: Каким кинопрофессиям угрожает ИИ