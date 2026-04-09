Банки получат доступ к ИНН пользователей и создадут общую базу, так как это станет необходимым условием для перевода через Систему быстрых платежей (СБП), рассказал директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский в беседе с НСН.

Россиянам придется указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через СБП. Новые правила вступят в силу с 1 июля. Об этом сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков в ходе форума «Антифродум».