В России запустили службу помощи соотечественникам за рубежом
Россияне, столкнувшиеся за рубежом с дискриминацией по национальному признаку, теперь могут обратиться за помощью в службу «Russians».
Юридическую и правовую поддержку бесплатно оказывают студенты юридических вузов, волонтеры.
«Мы помогаем всем россиянам, оказавшимся в трудной ситуации за рубежом, в той или иной стране. К нам можно обратиться, столкнувшись с дискриминацией, с негативными стереотипами в отношении россиян в мире. Мы поддерживаем каждого, кто попросит о помощи и будем отслеживать ситуацию до полного ее разрешения», - говорит руководитель Фонда молодежных и студенческих инициатив и проекта «Russians» Анна Лапенко.
Наиболее часто дискриминация выражается в отказе в оказании образовательных, медицинских, банковских и других услуг, мерах против российского бизнеса, арестах имущества российских граждан, принуждениях к публичным извинениям и осуждениям действий властей РФ.
Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала написать ректорам вузов, откуда попросили уехать российских студентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru