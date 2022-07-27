В России запустили службу помощи соотечественникам за рубежом

«Мы помогаем всем россиянам, оказавшимся в трудной ситуации за рубежом, в той или иной стране. К нам можно обратиться, столкнувшись с дискриминацией, с негативными стереотипами в отношении россиян в мире. Мы поддерживаем каждого, кто попросит о помощи и будем отслеживать ситуацию до полного ее разрешения», - говорит руководитель Фонда молодежных и студенческих инициатив и проекта «Russians» Анна Лапенко.

Наиболее часто дискриминация выражается в отказе в оказании образовательных, медицинских, банковских и других услуг, мерах против российского бизнеса, арестах имущества российских граждан, принуждениях к публичным извинениям и осуждениям действий властей РФ.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала написать ректорам вузов, откуда попросили уехать российских студентов.



