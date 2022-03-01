Москалькова пообещала написать ректорам вузов, откуда попросили уехать российских студентов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что направит запрос ректорам французского и чешского вузов, где российским студентам якобы предложили вернуться на родину. Об этом сообщает РИА Новости.

Москалькова начала взаимодействие с украинской коллегой по ситуации с пленными

Москалькова отметила, что из разных источников приходит разная информация, поэтому она намерена ее проверить.

«Информация приходит разная. Одна группа родителей сообщает, что из-за данной ситуации руководство французского университета предложило покинуть студентам и вернуться к себе на родину. Такая же ситуация была по отношению Чешского технического университета», — объяснила Москалькова.

В то же время омбудсмен подчеркнула, что в некоторых вузах Европы организована психологическая помощь российским студентам.

«У нас есть и положительный пример, когда один из вузов Германии предложил психологическую помощь в том, чтобы поддержать студентов, чтобы они не чувствовали себя ущемленными в ситуации истерии и русофобии», — сообщила Москалькова.

Ранее омбудсмен заявила, что обратится к комиссару по правам человека Совета Европы для защиты россиян от травли, с которой они столкнулись за границей.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:СтудентыТатьяна Москалькова
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