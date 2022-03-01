Москалькова пообещала написать ректорам вузов, откуда попросили уехать российских студентов

Москалькова отметила, что из разных источников приходит разная информация, поэтому она намерена ее проверить.

«Информация приходит разная. Одна группа родителей сообщает, что из-за данной ситуации руководство французского университета предложило покинуть студентам и вернуться к себе на родину. Такая же ситуация была по отношению Чешского технического университета», — объяснила Москалькова.

В то же время омбудсмен подчеркнула, что в некоторых вузах Европы организована психологическая помощь российским студентам.

«У нас есть и положительный пример, когда один из вузов Германии предложил психологическую помощь в том, чтобы поддержать студентов, чтобы они не чувствовали себя ущемленными в ситуации истерии и русофобии», — сообщила Москалькова.

Ранее омбудсмен заявила, что обратится к комиссару по правам человека Совета Европы для защиты россиян от травли, с которой они столкнулись за границей.

