В России запустили проект по переработке одноразовых электронных сигарет

Первый на вейп-рынке СНГ проект по сбору и переработке использованных одноразовых электронных сигарет стартовал в России. Об этом сообщил производитель Plonq, запустивший экологическую инициативу совместно с компанией «Собиратор».

6 декабря команда бренда разместила специальные контейнеры для сбора использованных ЭСДН в 50 точках в Москве. В течение 2022 года сеть пунктов приема планируется распространить по всей России, а потом и в странах СНГ.

«Российское законодательство не устанавливает четкого алгоритма переработки и утилизации сложных отходов, к которым относятся использованные одноразовые электронные сигареты. Поэтому Plonq стремится ввести внутренние экостандарты и призвать других производителей последовать этому примеру», - отметил национальный директор по продажам компании Антон Моисейченко.

В контейнерах можно будет утилизировать одноразовые электронные сигареты и других брендов. Инициаторы совместного проекта надеются задать стандарт для всего российского рынка вейпов и электронных сигарет, отметила представитель «Собиратора» Эльвира Салиева.

