В России запустили государственные соседские чаты
Минстрой и Минцифры России запускают государственные соседские чаты, интегрированные в приложение «Госуслуги.Дом». Об этом пишут Известия.
Как сообщили в Минстрое, новинка станет единым окном для решения вопросов населения. Пилотный проект чатов доступен собственникам в Архангельской, Калужской, Омской, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, пишет Ura.ru.
«Чаты предоставляют удобную и оперативную возможность жителям многоквартирных домов решать бытовые вопросы и организовывать взаимодействие в сфере ЖКХ», — указали в ведомстве.
Минцифры подтвердило информацию о запуске чатов, отметив, что в беседу в приложении «Госуслуги.Дом», может попасть «только проверенный собственник квартиры».
Чаты работают на платформе «VK Мессенджера». В свою очередь приложение «Госуслуги.Дом» интегрировано с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru