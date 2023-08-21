В России запустили государственные соседские чаты

Минстрой и Минцифры России запускают государственные соседские чаты, интегрированные в приложение «Госуслуги.Дом». Об этом пишут Известия.

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Как сообщили в Минстрое, новинка станет единым окном для решения вопросов населения. Пилотный проект чатов доступен собственникам в Архангельской, Калужской, Омской, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, пишет Ura.ru.

«Чаты предоставляют удобную и оперативную возможность жителям многоквартирных домов решать бытовые вопросы и организовывать взаимодействие в сфере ЖКХ», — указали в ведомстве.

Минцифры подтвердило информацию о запуске чатов, отметив, что в беседу в приложении «Госуслуги.Дом», может попасть «только проверенный собственник квартиры».

Чаты работают на платформе «VK Мессенджера». В свою очередь приложение «Госуслуги.Дом» интегрировано с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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