СМИ: Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50%

Имеющие льготы россияне смогут платить за жилищно-коммунальные услуги на 30-50% меньше, чем остальные потребители. Об этом пишут Известия.

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По данным издания, в России появится электронный домен «ЖКХ и городская среда», один из сервисов которого будет использоваться для возмещения затрат за ЖКУ для льготников. Субсидии будут выдавать россиянам в виде электронного сертификата — «скидки».

«С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории)», — сообщили в Минстрое РФ.

Разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом, при оплате эти данные внесут в реестр для последующего взаиморасчета между государством и поставщиком услуги.

По данным Минстроя, новый сервис заработает не ранее 2024 года. Скидки по оплате услуг ЖКХ могут получить федеральные льготники: ветераны Великой отечественной войны, инвалиды, ветераны труда, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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