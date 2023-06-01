СМИ: Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50%
Имеющие льготы россияне смогут платить за жилищно-коммунальные услуги на 30-50% меньше, чем остальные потребители. Об этом пишут Известия.
По данным издания, в России появится электронный домен «ЖКХ и городская среда», один из сервисов которого будет использоваться для возмещения затрат за ЖКУ для льготников. Субсидии будут выдавать россиянам в виде электронного сертификата — «скидки».
«С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории)», — сообщили в Минстрое РФ.
Разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом, при оплате эти данные внесут в реестр для последующего взаиморасчета между государством и поставщиком услуги.
По данным Минстроя, новый сервис заработает не ранее 2024 года. Скидки по оплате услуг ЖКХ могут получить федеральные льготники: ветераны Великой отечественной войны, инвалиды, ветераны труда, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru