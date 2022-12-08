В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства пользоваться в России услугами суррогатных матерей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», — прокомментировал принятие закона спикер госдумы Вячеслав Володин.
Согласно документу, использовать институт суррогатного материнства смогут граждане РФ, состоящие в браке, а также одинокие женщины. Также в список исключений попали браки, зарегистрированные между гражданами России и иностранцами.
Законом также устанавливается норма, что ребёнок, рождённый в России суррогатной матерью, заключившей договор о суррогатном материнстве, автоматически приобретает гражданство РФ.
Ранее вице-президент российской Ассоциации репродукции человека Маргарита Аншина заявила, что в России участвующие в программе суррогатного материнства биологические родители вынуждены усыновлять своих детей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- Захарова предложила использовать признания Меркель в трибунале
- Захарова: Нуланд посетила Киев, возможно США готовят новый переворот
- Песков пояснил слова Путина о присоединении новых территорий
- В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
- Песков заявил, что Россия завершает подготовку ответа на потолок цен на нефть
- Кремль: Работа по созданию «тройственного газового союза» продолжается
- В Госдуме предложили создать госпрограмму противодействия нацизму
- МИД: США будут подогревать украинский конфликт до 2025 года
- Петербургские депутаты предложили в несколько раз увеличить штраф за отсутствие ОСАГО
- Президент Италии заявил, что великую русскую культуру нельзя отменить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru