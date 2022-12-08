В России запретили суррогатное материнство для иностранцев

«Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», — прокомментировал принятие закона спикер госдумы Вячеслав Володин.

Согласно документу, использовать институт суррогатного материнства смогут граждане РФ, состоящие в браке, а также одинокие женщины. Также в список исключений попали браки, зарегистрированные между гражданами России и иностранцами.

Законом также устанавливается норма, что ребёнок, рождённый в России суррогатной матерью, заключившей договор о суррогатном материнстве, автоматически приобретает гражданство РФ.

Ранее вице-президент российской Ассоциации репродукции человека Маргарита Аншина заявила, что в России участвующие в программе суррогатного материнства биологические родители вынуждены усыновлять своих детей, сообщает RT.

