В России запретили навязывать покупателям приобретение дополнительных услуг

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывать покупателям автоматическое приобретение дополнительных услуг, например, страховки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно поправкам, которые вносятся в закон «О защите прав потребителей», потребуется письменное согласие покупателей на получение доптоваров или услуг, при этом автоматические отметки о согласии будут вне закона.

Отмечается, что у граждан будет право потребовать возврат денег за предоставленные без их согласия товары, услуги и работы. На это продавцу будет предоставляться три дня. Условия, предполагающие изначальное согласие клиента на приобретение доптоваров, будут под запретом.

Ранее Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на сайтах экстремистских организаций, сообщает RT.

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
ТЕГИ:Защита Прав ПотребителейЗаконВладимир Путин

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