В России запретили навязывать покупателям приобретение дополнительных услуг
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывать покупателям автоматическое приобретение дополнительных услуг, например, страховки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно поправкам, которые вносятся в закон «О защите прав потребителей», потребуется письменное согласие покупателей на получение доптоваров или услуг, при этом автоматические отметки о согласии будут вне закона.
Отмечается, что у граждан будет право потребовать возврат денег за предоставленные без их согласия товары, услуги и работы. На это продавцу будет предоставляться три дня. Условия, предполагающие изначальное согласие клиента на приобретение доптоваров, будут под запретом.
Ранее Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на сайтах экстремистских организаций, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru