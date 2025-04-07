В России запретили навязывать покупателям приобретение дополнительных услуг

Согласно поправкам, которые вносятся в закон «О защите прав потребителей», потребуется письменное согласие покупателей на получение доптоваров или услуг, при этом автоматические отметки о согласии будут вне закона.

Отмечается, что у граждан будет право потребовать возврат денег за предоставленные без их согласия товары, услуги и работы. На это продавцу будет предоставляться три дня. Условия, предполагающие изначальное согласие клиента на приобретение доптоваров, будут под запретом.

Ранее Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на сайтах экстремистских организаций, сообщает RT.