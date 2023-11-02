В России запретили менять объем упаковки ряда продуктов первой необходимости

Производителей продуктов первой необходимости обязали фасовать их в упаковки объема, утвержденного ГОСТ, и не менять его. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

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По инициативе ведомства были внесены корректировки в ГОСТ в части требований к количеству фасованных товаров при производстве, фасовке, продаже и импорте.

«Производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара», — отметили в надзорном ведомстве.

Так, по новым правилам гречневую крупу следует фасовать по 500, 1000 или 2000 граммов, молоко – по 200, 250, 500, 1000 либо 2000 миллилитров.

Ранее в ГОСТ внесли изменения, в соответствии с которыми разрешается устанавливать квадратные государственные номерные знаки спереди на японских, американских и некоторых советских автомобилях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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