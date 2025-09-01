В России запретили бизнес на дачах и наем для сбора урожая
Запрет на ведение предпринимательской деятельности на участках садовых некоммерческих товариществ и наем работников для сбора урожая вступил в силу в России с 1 сентября. Об этом заявила управляющий партнер юридической компании Veritas Lex Наталья Шалуба в беседе с РИА Недвижимость.
Как отметила эксперт, в стране начали действовать поправки к федеральному закону № 217-ФЗ, закрепляющие, что разрешенные для садоводства и огородничества земельные участки предназначены лишь для личного использования. Коммерческая эксплуатация таких земель противоречит их целевому назначению.
По словам юриста, если деятельность на земельном участке имеет признаки предпринимательства, она выходит за пределы собственных нужд и запрещается. Шалуба пояснила, что к таким признакам относят систематичность, направленность на получение прибыли, оказание услуг третьим лицам, привлечение наемных работников, регулярную рекламу и бронирование.
В свою очередь, партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова указала,что на дачах запрещается организовывать работу хостелов и мини-отелей, складов, автосервисов, мастерских, магазинов, питомников и птичников, платных бань и саун, спортзалов, кафе, ларьков, парикмахерских, швейных или столярных цехов, коммерческих тепличных комплексов. Также запрещено нанимать работников, в том числе для сбора урожая.
За использование участков не по целевому назначению граждан могут оштрафовать на 0,5 - 1% от кадастровой стоимости земли (не менее 10 тысяч рублей). Если стоимость участка не определена, штраф составит 10-25 тысяч рублей.
Вместе с тем россиянам разрешается выращивать различные культуры для собственного потребления и содержать домашних животных. Как отметила юрист Галина Земскова, дачники могут продавать излишки урожая, если при этом соблюдается ряд условий: площадь участка не превышает 50 соток, к работам не привлекаются наемные сотрудники, происхождение продукции подтверждено правлением СНТ, а ее продажа ведется на рынках и ярмарках.
Между тем в России ввели критерии заброшенности земельных участков, их владельцев будут наказывать штрафами либо изъятием объекта, пишет 360.ru.
В России запретили бизнес на дачах и наем для сбора урожая
