В России запретили бизнес на дачах и наем для сбора урожая

По словам юриста, если деятельность на земельном участке имеет признаки предпринимательства, она выходит за пределы собственных нужд и запрещается. Шалуба пояснила, что к таким признакам относят систематичность, направленность на получение прибыли, оказание услуг третьим лицам, привлечение наемных работников, регулярную рекламу и бронирование.

В свою очередь, партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова указала,что на дачах запрещается организовывать работу хостелов и мини-отелей, складов, автосервисов, мастерских, магазинов, питомников и птичников, платных бань и саун, спортзалов, кафе, ларьков, парикмахерских, швейных или столярных цехов, коммерческих тепличных комплексов. Также запрещено нанимать работников, в том числе для сбора урожая.

За использование участков не по целевому назначению граждан могут оштрафовать на 0,5 - 1% от кадастровой стоимости земли (не менее 10 тысяч рублей). Если стоимость участка не определена, штраф составит 10-25 тысяч рублей.

Вместе с тем россиянам разрешается выращивать различные культуры для собственного потребления и содержать домашних животных. Как отметила юрист Галина Земскова, дачники могут продавать излишки урожая, если при этом соблюдается ряд условий: площадь участка не превышает 50 соток, к работам не привлекаются наемные сотрудники, происхождение продукции подтверждено правлением СНТ, а ее продажа ведется на рынках и ярмарках.

Между тем в России ввели критерии заброшенности земельных участков, их владельцев будут наказывать штрафами либо изъятием объекта, пишет 360.ru.

