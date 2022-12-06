В России закрылись все магазины шведской марки H&M

25 ноября в H&M сообщили о закрытии 114 из 146 магазинов в России. В начале марта компания приостановила продажи в РФ, а в дальнейшем объявила о планах остановки бизнеса в стране, объяснив это трудностями ведения бизнеса в новых условиях и «непредсказуемостью будущего».

В июне руководитель приморской юридической компании «Аргумент» Дмитрий Качан подал в суд на ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц», потребовав возместить моральный вред за дискриминацию по национальному признаку из-за закрытия сети магазинов H&M в РФ.

