В России закрылись все магазины шведской марки H&M
Шведский ритейлер H&M подтвердил закрытие всех российских магазинов. Они работали в России с 2009 года. Ранее торговые точки компании решено было открыть для распродажи оставшихся товаров, передает РИА Новости.
25 ноября в H&M сообщили о закрытии 114 из 146 магазинов в России. В начале марта компания приостановила продажи в РФ, а в дальнейшем объявила о планах остановки бизнеса в стране, объяснив это трудностями ведения бизнеса в новых условиях и «непредсказуемостью будущего».
В июне руководитель приморской юридической компании «Аргумент» Дмитрий Качан подал в суд на ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц», потребовав возместить моральный вред за дискриминацию по национальному признаку из-за закрытия сети магазинов H&M в РФ.
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