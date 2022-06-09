Юрист из Приморья потребовал от H&M 700 тысяч рублей из-за дискриминации
Руководитель приморской юридической компании «Аргумент» Дмитрий Качан подал в суд на ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц», потребовав возместить моральный вред за дискриминацию по национальному признаку из-за закрытия сети магазинов H&M в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
В марте розничная сеть, которой принадлежат марки COS, Monki, Weekday и Cheap Monday, приостановила продажи в России на фоне ситуации на Украине, напоминает РИА ФАН.
«Данное исковое заявление является поводом доказать, что ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку. Почему я как гражданин РФ не имею возможности приобрести товар у организации, которая не в состоянии ликвидации, простоя и банкротства, а просто объявила, что закрывает магазины на территории России в поддержку граждан Украины?» — заявил юрист.
В иске отмечается, что в интернет-магазине H&M остаются товары с отметкой «в наличии» и ценами в рублях, при этом покупка вещей невозможна. Это предложение является публичной офертой, и продавец не вправе отказывать в продаже такого товара, пишет Ura.ru. Качан считает, что ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц», ограничивая деятельность исключительно на территории РФ, ущемляет права потребителя. По мнению юриста, действия компании подвергают его «дискриминации по национальному признаку» и «причиняют моральные и нравственные страдания».
«Прошу взыскать с ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" в пользу Качан Дмитрия Олеговича компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей», - отмечается в заявлении.
Спасский районный суд Приморья принял иск к производству, предварительное судебное заседание запланировано на 29 июня.
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