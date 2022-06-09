«Юриспруденция отдыхает»: Трунов назвал нереальным взыскание 700 тысяч с H&M

Более семи тысяч жителей в 12 районах СВАО столицы получили новые квартиры или находятся в процессе переезда по программе реновации

Рестораны McDonald's продолжат работу на вокзалах и в аэропортах Москвы

Дизайнеры из 79 регионов РФ представят свои коллекции на Московской неделе моды

На Северном речном вокзале заработал пляж под открытым небом

Жара в московском регионе будет сильной, однако непродолжительной