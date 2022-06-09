«Юриспруденция отдыхает»: Трунов назвал нереальным взыскание 700 тысяч с H&M
Иски против ушедших из страны компаний лишены перспективы, несмотря на факт нарушения прав потребителей из РФ, подтвердил в эфире НСН доктор юридических наук Игорь Трунов.
Санкции нарушают права россиян, однако оспорить решения отдельных брендов не получится, так как они подчиняются властям своей страны, объяснил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Юрист из Приморья Дмитрий Качан ранее подал иск на 700 тысяч рублей к крупной сети одежды H&M за дискриминацию по национальному признаку.
«Это же не добровольное волеизъявление, это нужно понимать, что предприниматели несвободны в своем выборе. Под этим стоит определенное количество политизированных решений и неблагоприятного климата, который создается этими решениями стран Европы и Америки. Тут нужно понимать, что они действуют в ущерб себе очень часто. Потери вынужденных уйти компаний огромны, если бы им можно было остаться на рынке, они бы заплатили по этому иску и остались, но они не могут. Поэтому это такая неюридическая проблема, эту проблему сегодня в суде отдельно взятого государства решить нельзя. Компания выполняет требования государства, где расположена ее штаб-квартира, не выполнить их она не может», - подчеркнул юрист.
Россиянам не удастся защитить свои потребительские права на международной арене, поскольку над правом сейчас главенствует политика, считает Трунов.
«То, что права россиян нарушаются санкционной политикой – это очевидно и понятно, и сами санкции-то придуманы для того, чтобы нарушать эти права. Конструкция эта подразумевает давление на граждан России, чтобы они остались недовольными решениями политических властей. Но взыскать в российском суде вред, который причиняется санкционной политикой – это нереальная конструкция. Даже если удается что-то выиграть, то взыскать невозможно. Ряд судов европейских вынесли решение о том, что российские юридические и физические лица не могут апеллировать без специального разрешения политических властей. Сегодня мы имеем ситуацию, когда юриспруденция отдыхает, правит всем политика. Принцип верховенства права не действует», - заключил президент союза адвокатов.
Ранее стало известно, что магазины Zara могут возобновить работу в РФ под созвучным брендом. По данным источника, компания рассматривает возможность возврата к торговле, но через партнера в России или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо.
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